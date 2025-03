Wo die Wiener jetzt den Sparstift ansetzen

„Krone“: Herr Zellmann, wie hat sich das Freizeitverhalten der Wiener Bevölkerung in den vergangenen zehn Jahren verändert?

Peter Zellmann: Aktivitäten an der frischen Luft sind mehr geworden. Man geht auch im Winter bzw. in der kalten Jahreszeit laufen, Rad fahren oder wandern. Besonders Sportarten, die – abgesehen von der Anschaffung der Ausrüstung kostenlos sind, etwa Joggen – nehmen zu. Interessant ist, dass andere Freizeitaktivitäten dadurch kaum weniger geworden sind. Der Bildschirmkonsum hat sich nicht wesentlich verringert.