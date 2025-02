Kika/Leiner-Mitarbeiter bekommen teils noch Gehalt

Ungefähr zwei Drittel der Kika/Leiner-Belegschaft seien länger als fünf Jahre an Bord, sagte der Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA Niederösterreich, Michael Pieber. In Niederösterreich und Wien können die ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Arbeitsstiftung in Anspruch nehmen und sich aus - und weiterbilden. Diese Stiftung wurde erst vor kurzem beschlossen.