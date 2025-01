Kika/Leiner: Kunden fühlen mit den Mitarbeitern

An diesem Mittwoch, den 29. Jänner 2025, will nicht einmal mehr die Drehtüre am Eingang richtig funktionieren. Sie stockt an ihrem letzten Arbeitstag, während eine kleine Menschentraube auf Einlass wartet. In ein paar Stunden wird das riesige Möbelhaus im 14. Bezirk, das bereits von der Ferne sichtbar ist, sowieso für immer schließen. Ebenso wie die weiteren zwei Filialen in Wien und viele mehr in Österreich. Das bedeutet dann auch das Aus für die landesweit verbliebenen 1350 von ehemals 3000 Beschäftigten.