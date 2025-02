Nach Pleite: Reste von Kika/Leiner unterm Hammer

Lenox räumte schon Baumax-Filialen und Leiner in der Mariahilfer Straße

Mit Lenox Trading packt ein Spezialist für Stahl- und Regalbau sowie Betriebsverwertungen mit an. Die von Norbert Lehner geführte Firma aus Breitenaich im Bezirk Eferding war auch schon bei der Räumung des ehemaligen Leiner-Hauses in der Mariahilfer Straße in Wien oder bei Baumax-Filialen mit an Bord.