Dreo-Heizlüfter: Der lange Weg zur Wärme

Es war Mitte September, als mich anlässlich der IFA in Berlin die Anfrage einer PR-Agentur in Deutschland ereilte, ob ich denn nicht eines der neuen Produkte des chinesischen Herstellers Dreo testen wolle. In Hinblick auf den nahenden Winter erachtete ich dessen Ventilatoren und Kühlgeräte als wenig sinnvoll – aber ein Heizlüfter könnte das Interesse des Lesers, also Ihres, hoffentlich wecken. Ich willigte also ein.