Hotel-Gigant ist insolvent: 17 Mio. Euro Schulden

Von der Insolvenz betroffen sind rund 135 Gläubiger und 73 Dienstnehmer – die Gesellschaft soll allerdings weitergeführt werden. Alpin Family vereint Hotelmarken wie „AvenidA“, „The House Collection“ oder „Alpin Rentals“ mit mehr als 3000 Betten an zehn Standorten im Salzburger Pinzgau und Pongau, in Tirol und in Oberösterreich. Die Firmenzentrale liegt in Wien.