Glawischnigs Ende eines „wunderschönen Abenteuers“

Alte Besen kehren gut! Auch in der 16. Staffel des ORF-Hits „Dancing Stars“ ist das Zuschauerinteresse ungebrochen groß. Selbst an lauen Frühsommerabenden, wie am Freitag, als durchschnittlich 585.000 Zuschauer (26 Prozent Marktanteil) dabei waren. Sie alle wurden Zeugen des Aus von Eva Glawischnig. Gemeinsam mit Tanzprofi Dimitar Stefanin musste sie das Tanzparkett räumen.