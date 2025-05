Nur ein Sieg trennt Grabher vom 4. Titel in Folge

Mit ihrem 21. Tour-Sieg in Folge zog Julia Grabher am Samstag ins Finale des ITF W100-Turniers in Wiesbaden ein. Dort hat die Vorarlbergerin am Sonntag gegen die top gesetzte Ungarin Anna Bondar die Chance, ihren vierten Titel in Serie zu holen. Sollte ihr das gelingen, könnte sie sich auch über die Rückeroberung des Titels als rot-weiß-rote Nummer eins freuen.