Kardinäle müssen vor Konklave Handys abgeben

Jeder Kardinal habe „seine eigene Sicht auf die Welt und auf die Kirche“. Insgesamt entscheiden 113 Kardinäle über die Nachfolge von Papst Franziskus, der am Ostermontag verstorben ist. Am Samstag haben sich die meisten von ihnen getroffen, um die Wahl vorzubereiten. Zwei der Papst-Wähler sind noch nicht in Rom eingetroffen. Bei der Versammlung am Samstag wurden unter anderem die Rolle der Kurie und die Zusammenarbeit mit anderen Kirchen diskutiert. Zwei weitere Generalkongregationen sind am Montag geplant, eine am Dienstag.