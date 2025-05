Wie Arbeitnehmer von ihren Chefs überwacht werden

Es gibt Firmen, in denen der Chef seine Mitarbeiter mit einer Software komplett überwacht. In regelmäßigen Abständen werden zum Beispiel Screenshots von Bildschirmen gemacht, Tastatureingaben protokolliert oder die Nutzung einzelner Programme und Webseiten aufgezeichnet. Angeblich soll das die Produktivität steigern. Dumm nur, wenn dann all diese gesammelten Daten durch ein Leck für alle zugänglich im Netz landen – so geschehen kürzlich bei der Software „WorkComposer“, die weltweit in zahlreichen Unternehmen eingesetzt wird.