Arbeitsverbot für Schülerin: „Unlogisches Gesetz!“

„Sie dürfen mit 16 wählen“

Der „Krone“-Bericht über den Fall löste online rege Diskussionen aus. Die meisten Leser schütteln über die gesetzliche Vorschrift – in Oberösterreich gilt fürs Arbeiten in Kinderkrippen und Co. ein Mindestalter von 18 Jahren – den Kopf. „Sie dürfen mit 16 wählen, mit 17 Auto fahren, aber es wird ihnen nicht genug Verantwortungsbewusstsein zugetraut, dass sie Kinder beaufsichtigen dürfen. Was läuft falsch hier?“, fragt etwa ein Leser auf krone.at. Ein anderer kommentiert: „Völlig unlogisches Gesetz!“