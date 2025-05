Brisante Gerüchte um die Nachfolge von Danninger

Spekuliert wurde schon seit Tagen. Bestätigen wollte man es erst am Freitagnachmittag. Jochen Danninger, Klubobmann der ÖVP in Niederösterreich, wird neuer Generalsekretär der Wirtschaftskammer und damit Nachfolger von Wolfgang Hattmannsdorfer, der nach einem kurzen Intermezzo in der Kammer gleich Minister wurde.