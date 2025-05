Politik zur Wirtschaft – Brauchen wir Sperren?

Karl-Heinz Grasser wurde nun rechtskräftig verurteilt. Schon vor seiner Verurteilung gehörte er einer Reihe von Politikern mit einer besonderen Nähe zur Wirtschaft an. Der schnelle Wechsel österreichischer Spitzenpolitiker aus dem Regierungsamt direkt in hoch dotierte Posten der Privatwirtschaft wirft Fragen nach Integrität, Einflussnahme und potenziellen Interessenkonflikten auf. Brauch es daher – ähnlich wie in Deutschland – eine Auszeit für den Wechsel?