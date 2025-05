Causa AfD: USA schalten sich ein, FPÖ legt nach

Ähnlich skrupellos agiere auch die EU-Kommission, „die unter dem Deckmantel des Kampfes gegen Desinformation einen immer größeren Zensurapparat aufbaut, um regierungskritische Meinungen mundtot zu machen“, so die FPÖ-Europaabgeordnete. Kritik an der Entscheidung des offensichtlich politisch gesteuerten deutschen Verfassungsschutzes ist von Brüssel daher nicht zu erwarten – schließlich sind sie Brüder im Geiste, was die systematische Unterdrückung oppositioneller Meinungen anbelangt“, kritisierte Steger und sprach von einer „abgehobenen europäischen Elite, die ihre moralische Deutungshoheit und politische Alleinherrschaft an selbstbewusste, freiheitsliebende patriotische Kräfte verliert“.