Drei Siege sind schon fast eine Titel-Garantie!

Oscar Piastri ist am besten Weg zu seiner ersten WM-Krone. Denn: Wer in den ersten fünf Saisonrennen zumindest drei Siege feierte, holte zu 82 Prozent auch den Titel. Am Wochenende in Miami ist der Australier erstmals in der Rolle des Gejagten, Max Verstappen geht mit Papa-Boost an den Start.