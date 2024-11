Wieso noch nicht jedes E-Auto ein Solardach hat

Elektroautos werden immer beliebter – weil sie klimafreundlicher sind und uns unabhängig von Benzin machen können. Eine Idee, die oft aufkommt, ist die Nutzung von Sonnenenergie direkt am Auto – etwa durch ein Solardach. Damit könnte das Fahrzeug auch ohne Steckdose geladen werden – ein paar Kilometer Reichweite am Tag sollten schon drin sein. Aber: Solardächer sind bei Elektroautos noch überaus selten. Warum ist das so, und könnte sich das in Zukunft ändern? Krone+ erklärt die Hintergründe.