Welche Jobs in der IT sich richtig für Sie lohnen

Dass IT-Experten gefragte Mitarbeiter in österreichischen Unternehmen sind, ist allgemein bekannt. Doch nicht jede Position in der Informatik ist gleich lukrativ und nicht jede Spezialisierung gleich begehrt: Im Gespräch mit Krone+ verrät ein erfahrener Headhunter, welche Kenntnisse besonders gefragt sind, wie viel man in welchen Bereichen verdienen kann, wo die Arbeitskräftenachfrage am höchsten ist – und was Arbeitgeber neben fachlicher Kompetenz für „Soft Skills“ erwarten.