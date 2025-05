GP von Miami: Beckham, Trump und schnelle Frauen

Der Miami-GP gilt neben Monaco als das Rennen mit dem größten Promifaktor. Mittendrin: Das Welser Formel-Talent Emma Felbermayr, das in der Frauen-Serie F1 Academy auf dem Kurs beim Hard Rock Stadium in Miami Gardens ihren ersten Podium-Platz erringen will. „Jeddah war nicht zufriedenstellend, ich habe meine Lektion gelernt und bin bereit für Miami“, so die 18-Jährige. Die im Paddock in Florida auf illustre Motorsportfans treffen wird: Hollywood-Größe Brad Pitt, US-Präsident Donald Trump, der einen Steinwurf entfernt in Mar-al-Lago residiert, Geburtstagskind David Beckham, der gerade seinen 50er feiert, Ex-Präsidenten-Gattin Michelle Obama, die Mega-Unternehmer Jeff Bezos und Elon Musk und Musik-Ikone Taylor Swift.