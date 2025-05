Was ist „grünes“ Ammoniak?

Grund genug für den heutigen Beitrag. Zum Einstieg eine Zahl, die das Problem verdeutlicht: von 2004 bis 2024 ist die weltweit installierte Photovoltaikleistung von 2,7 Gigawatt auf 2234 Gigawatt angestiegen, also auf etwas über zwei Milliarden Kilowatt. Es ist eine Steigerung auf das Achthundertsiebenundzwanzigfache! In zwanzig Jahren. Die Entwicklung verlief natürlich nicht gleichmäßig, am Anfang war die Kurve steiler, später etwas flacher – wäre sie regelmäßig verlaufen, würde man von einer jährlichen Steigerung von 40 Prozent sprechen: Jedes Jahr 40 Prozent mehr als im Jahr davor, anders ausgedrückt: Eine Verdopplung alle zwei Jahre.