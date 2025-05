Wieso autonome Straßenbahn auf sich warten lässt

Technologische Unterstützung für die Fahrer von Straßenbahnen und Zügen gibt es, ein automatisierter Betrieb ist aber nicht in Sicht. Was in baulich abgetrennten Bereichen wie bei U-Bahnen ausgezeichnet funktioniert, gilt hier noch als Zukunftsmusik. Helferlein in Form von Assistenzsystemen erleichtern aber inzwischen den Alltag und sorgen für erhöhte Sicherheit.