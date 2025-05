Rückenprobleme! Hudson nur Zehnte in China

„Wir wollten das vor dem Meeting nicht an die große Glocke hängen, wollten keiner Entschuldigung vorbauen“, meinte Trainer Gregor Högler, „aber es ist halt eine Tatsache und erklärt ihre Leistung in China.“ Was war passiert? Ausgerechnet beim Abschlusstraining hatte sie sich in der Südstadt derart verrissen, dass bei Österreichs „Sportlerin des Jahres“ im unteren Rückenbereich diese Probleme aufgetreten waren. Högler: „Wir mussten es aber trotzdem mit dem Start in China versuchen, es hätte ja sein können, dass sie einen sehr guten Versuch erwischt.“