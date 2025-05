Kickls „Zecken“-Sager sorgt bei SPÖ für Wutanfall

Kickls Auftritt am Tag der Arbeit sei einmal mehr Beleg dafür, dass mit der FPÖ kein Staat zu machen sei, ließ der rote Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim am Donnerstag mitteilen. „Es ist gut, dass Kickl in seinem Machtrausch auf ganzer Linie gescheitert ist und die rechtsextreme FPÖ nicht in Regierungsverantwortung gekommen ist.“ Der FPÖ-Obmann sei der „feigste“ Parteichef der Republik.