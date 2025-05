Konferenz mit Bayern ab 15.30 Uhr LIVE

Nicht auf dem Platz stehen kann Harry Kane. Eine Gelb-Sperre verhindert zwar die aktive Mitarbeit des Engländers an seinem ersten Titelgewinn, aber den gerade für ihn sehr speziellen Feiermoment möchte der 31-jährige Goalgetter nicht verpassen. Darum will Kane als mitfiebernder Fan auf der Tribüne dabei sein. „Wir wollen den Titel so bald wie möglich gewinnen“, sagte der 100-Millionen-Euro-Stürmer, der endlich seine titellose Visitenkarte in den Müll werfen will. Er fände es „großartig“, sagte er jüngst, „wenn endlich ein paar Leute nicht mehr darüber reden könnten, dass ich noch keinen Titel gewonnen habe“.