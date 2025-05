Sozialdemokraten gewinnen Australien-Wahl haushoch

Insgesamt waren 18 Millionen Australierinnen und Australier wahlberechtigt. In Down Under herrscht Wahlpflicht. 45 Prozent der Wahlberechtigten haben bereits im Vorfeld per Briefwahl oder anderer Stimmabgabe abgestimmt. Wer keine Stimme abgibt, muss mit einer Geldstrafe von umgerechnet elf Euro rechnen.