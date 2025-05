Frau (34) in Maria Alm auf Parkplatz hingerichtet

Die Deutsche wurde laut ersten Informationen kurz nach Mitternacht auf dem Parkplatz eines örtlichen Lebensmittelhändlers mit einem Kopfschuss regelrecht hingerichtet. Der Täter sei in unbekannte Richtung geflohen, sagte ein Sprecher der Salzburger Landespolizeidirektion. Die 34-jährige Deutsche und der 32-jährige Ungar hatten im Vorjahr eine mehrmonatige Beziehung geführt. Nach der Trennung soll es immer wieder zu Streitereien gekommen sein. In der Nacht auf Samstag wollten sich die beiden dem Vernehmen nach in Maria Alm treffen, um sich nach ihrer Trennung auszusprechen.