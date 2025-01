Imagepflege: Wiener SPÖ verpasst sich Benimmregeln

Kleingartenkauf: SPÖ-Bezirksvorsteher im Fokus

In der Diskussion rund um Kleingärten stand unter anderem ein Kauf im Fokus, den der Donaustädter SPÖ-Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy 2020 in einer Anlage in Breitenlee getätigt hat. 2021 fand die Umwidmung des Grundstücks in Bauland statt – was ihm den Vorwurf eingebracht hat, von der Änderung profitiert zu haben. Vor Nevrivy haben bereits einige SPÖ-Politikerinnen dort Parzellen erworben.