Kleingarten-Prozess: Für die Stadt nur Einzelfall

Jetzt wurde der Fall einer Studentin bekannt, die im Jahr 2020 das Pachtrecht eines Kleingartens in der Donaustadt von ihrer Großmutter übernahm. Seit 2021 will sie das Grünidyll kaufen, doch die Stadt verhindert das – wir berichteten. Die Angelegenheit beschäftigte bereits mehrere Gerichte, das Oberlandesgericht Wien gab der jungen Frau recht. Die Stadt legte nun Revision ein und geht jetzt bis zum Obersten Gerichtshof. Der Kleingarten-Krimi geht also weiter.