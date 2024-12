Weitere Ermittlungen gegen SPÖ-Politiker Nevrivy

Vor über einem Jahr wurden mehrere fragwürdige Kleingartendeals in einer Anlage im 22. Bezirk in Wien bekannt. Mehrere SPÖ-Funktionäre gerieten ins Visier der Staatsanwaltschaft – darunter der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy. Er soll Parzellen besitzen, die durch Umwidmungen an Wert gewonnen haben. Nun sind weitere Einvernahmen und Ermittlungen durch das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung angeordnet worden.