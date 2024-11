Wiener Studentin kämpft mit Stadt um Kleingarten

Der Traum vom eigenen Fleckchen Grün in der Großstadt – den will sich eine Wiener Studentin erfüllen. In den Weg stellt sich aber seit nun fast drei Jahren die Stadt Wien. 2020 übernahm sie das Pachtrecht eines Kleingartens im 22. Bezirk von ihrer Großmutter, den sie im Folgejahr auch kaufen wollte.