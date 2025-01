Partygäste und nackte Skifahrer im Planai-Fieber

Die gute Nachricht vorweg: Pünktlich zum heutigen Klassiker, dem Nachtslalom auf der Planai, zeigt sich der Wettergott wieder von seiner besten Seite. So richtig konnte der Regen schon am Dienstag ja nicht die Feierstimmung trüben. Das Party-Epizentrum lag wieder einmal in Wurfweite vom Zielbogen – während des Rennens beherbergte die Hohenhaus Tenne heuer gleich drei VIP-Klubs, anschließend stieg wieder die legendäre After-Race-Party mit 1200 Besuchern.