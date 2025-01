Reaktionen aus Kärnten auf die Wahl im Burgenland

„Der Ball liegt bei Landeshauptmann Doskozil: Er kann entscheiden, ob er mit den Betonierern zurück in die Vergangenheit will oder mit den Grünen an einer fortschrittlichen und guten Zukunft für die Menschen im Burgenland arbeitet... Die Grünen Burgenland stehen bereit, Verantwortung zu übernehmen“, so Grünen-Generalsekretärin Olga Voglauer.