Geldforderungen für angebliche Boiler-Entkalkung

Seitens der Stadt Klagenfurt wird ausdrücklich vor dieser Vorgehensweise gewarnt. „Das ist bei uns nicht der Fall – es wird eine Firma beauftragt und erst im Nachhinein wird bezahlt.“ Die Warnung gilt aktuell für größere Wohnanlagen. Die Polizei wurde bereits über die Vorfälle informiert und hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.