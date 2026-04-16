Geldforderungen für angebliche Boiler-Entkalkung

In Klagenfurter Wohnanlagen treiben derzeit mutmaßliche Betrüger ihr Unwesen. Zwei Männer geben sich als Mitarbeiter der Stadt aus und versuchen, unter einem Vorwand Geld von Bewohnerinnen und Bewohnern zu kassieren.
Besorgte Bürger haben sich bei „Klagenfurt Wohnen“ sowie der Telefonzentrale der Stadt Klagenfurt gemeldet und vor einer aktuellen Betrugsmasche gewarnt.
Bargeld für Boiler-Entkalkung
In Wohnsiedlungen in Klagenfurt sollen derzeit zwei Männer unterwegs sein, die sich als Mitarbeiter der Stadt ausgeben. Unter dem Vorwand einer angeblich bevorstehenden Boiler-Entkalkung versuchen sie, von Bewohnerinnen und Bewohnern Geld direkt an der Wohnungstür zu kassieren.
Seitens der Stadt Klagenfurt wird ausdrücklich vor dieser Vorgehensweise gewarnt. „Das ist bei uns nicht der Fall – es wird eine Firma beauftragt und erst im Nachhinein wird bezahlt.“ Die Warnung gilt aktuell für größere Wohnanlagen. Die Polizei wurde bereits über die Vorfälle informiert und hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.
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