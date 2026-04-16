So kämpfen Grüne um ein Naturjuwel am Wörthersee

Ein Vergleich sei den Grünen angeboten worden, sie wollen die Sache aber ausstreiten. „Der Abrissbescheid für die Villa ist da. Alle müssen vor der Behörde gleich sein. Bisher wurde nicht einmal nach einer Alternative gesucht. Ortschef Bürger hat die Klage sogar an alle Gemeinderäte schicken lassen, was beim Thema Datenschutz ein fragwürdiges Vorgehen ist.“