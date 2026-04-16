Geplante Schulstraße steht in der Kritik

Das Konzept der Schulstraße werde in mehreren österreichischen Städten erfolgreich durchgeführt. Jabali-Adeh: „Das Villacher Projekt wird sogar von einem der renommiertesten Verkehrsplanungsbüros Österreichs begleitet. Wir haben großes Vertrauen in die Expertise der Verkehrsplanung und des Planungsbüros und gehen davon aus, dass auch in Villach möglich sein wird, was bereits in zahlreichen anderen Städten bereits etabliert hat“. Noch sei man auf der Suche nach Freiwilligen, die die Absperrungen auf- und abbauen.