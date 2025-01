Steirische Unternehmer pochen auf rasche Reformen

In Zeiten einer Wirtschaftsflaute und hoher Arbeitslosigkeit in der Steiermark hoffen Unternehmer und Landespolitiker, dass es nun schnellstmöglich zu einer stabilen Regierung von FPÖ und ÖVP kommt. Die Herausforderungen müssten unverzüglich in Angriff genommen werden. Wir haben uns umgehört.