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Sturm Graz mit Angebot für diesen WAC-Spieler!

Fußball National
17.05.2026 22:44
(Bild: APA/WOLFGANG JANNACH)
Porträt von Konrad Lenz
Porträt von Claudio Trevisan
Von Konrad Lenz und Claudio Trevisan

Unter Trainer Thomas Silberberger feierte der WAC zuletzt vier Siege am Stück – das gab‘s in Wolfsberg innerhalb eines Halbjahres zuletzt 2021! Jetzt heißt das klare Ziel: Europa! Und dieser Mann hat laut „Krone“-Infos ein fix-fertiges Angebot von Sturm Graz am Tisch liegen.

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Welch wilde Achterbahnfahrt des WAC! Als sich Anfang Oktober Didi Kühbauer verabschiedete, um den LASK nach 61 (!) Jahren zum zweiten Double zu führen, lag man auf Platz zwei. Dann – unter Kurzzeittrainer Peter Pacult und „Schönredner“ Ismail Atalan – die vielen Wochen und Monate der Dürre mit nur einem Sieg in 14 (!) Ligaspielen. Und schlussendlich – nach dem totalen Absturz auf den letzten Platz am 21. April – das Happy End. Dem jetzt aus Wolfsberger Sicht nur der Tupfen auf dem i fehlt – das wäre im Zuge des Dienstag in Ried startenden Europacup-Play-off das Ticket für die 2. Quali-Runde der Conference League. Die nackten Zahlen unter „Feuerwehrmann“ Thomas Silberberger sind schon jetzt top:

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