Sturm Graz mit Angebot für diesen WAC-Spieler!

Unter Trainer Thomas Silberberger feierte der WAC zuletzt vier Siege am Stück – das gab‘s in Wolfsberg innerhalb eines Halbjahres zuletzt 2021! Jetzt heißt das klare Ziel: Europa! Und dieser Mann hat laut „Krone“-Infos ein fix-fertiges Angebot von Sturm Graz am Tisch liegen.
Welch wilde Achterbahnfahrt des WAC! Als sich Anfang Oktober Didi Kühbauer verabschiedete, um den LASK nach 61 (!) Jahren zum zweiten Double zu führen, lag man auf Platz zwei. Dann – unter Kurzzeittrainer Peter Pacult und „Schönredner“ Ismail Atalan – die vielen Wochen und Monate der Dürre mit nur einem Sieg in 14 (!) Ligaspielen. Und schlussendlich – nach dem totalen Absturz auf den letzten Platz am 21. April – das Happy End. Dem jetzt aus Wolfsberger Sicht nur der Tupfen auf dem i fehlt – das wäre im Zuge des Dienstag in Ried startenden Europacup-Play-off das Ticket für die 2. Quali-Runde der Conference League. Die nackten Zahlen unter „Feuerwehrmann“ Thomas Silberberger sind schon jetzt top:
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