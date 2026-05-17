Sturm Graz mit Angebot für diesen WAC-Spieler!

Welch wilde Achterbahnfahrt des WAC! Als sich Anfang Oktober Didi Kühbauer verabschiedete, um den LASK nach 61 (!) Jahren zum zweiten Double zu führen, lag man auf Platz zwei. Dann – unter Kurzzeittrainer Peter Pacult und „Schönredner“ Ismail Atalan – die vielen Wochen und Monate der Dürre mit nur einem Sieg in 14 (!) Ligaspielen. Und schlussendlich – nach dem totalen Absturz auf den letzten Platz am 21. April – das Happy End. Dem jetzt aus Wolfsberger Sicht nur der Tupfen auf dem i fehlt – das wäre im Zuge des Dienstag in Ried startenden Europacup-Play-off das Ticket für die 2. Quali-Runde der Conference League. Die nackten Zahlen unter „Feuerwehrmann“ Thomas Silberberger sind schon jetzt top: