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Gewaltige Explosion

Zwei US-Kampfjets abgestürzt – in Luft kollidiert

Ausland
17.05.2026 22:26
Bei den zwei kollidierten Kampfjets soll es sich um Navy Super Hornets gehandelt haben. ...
Bei den zwei kollidierten Kampfjets soll es sich um Navy Super Hornets gehandelt haben. (Symbolbild)(Bild: AFP/HANNAH TROSS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einer Flugschau im US-Bundesstaat Idaho kam es am Sonntag zu einem dramatischen Zwischenfall. Zwei Kampfjets kollidierten mitten in der Luft vor den Augen der Zuseher und stürzten ab. Über den Zustand der Piloten gibt es aktuell noch keine Informationen.

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Auf dem Luftwaffenstützpunkt Mountain Home im US-Staat Idaho stießen zwei Flugzeuge während einer Vorführung in der Luft zusammen, wie der Sender KTVB berichtet. Nach dem Absturz wurde der gesamte Stützpunkt abgeriegelt, wie die Organisatoren der „Gunfighters Air Show“ über soziale Medien bestätigten.

Bei den Maschinen soll es sich um Kampfjets vom Typ Navy Super Hornet gehandelt haben. Die Flugzeuge stürzten nach der Kollision auf die Piste des Militärstützpunkts, was eine gewaltige Explosion auslöste. Der Vorfall spielte sich direkt vor den Augen der zahlreichen Zuseher ab.

Videos zeigen, wie die zwei Kampfjets in der Luft miteinander kollidiert sind:

Bilder und Videos zeigen, wie die beiden Jets sehr eng beieinander fliegen, bevor sie kollidieren und sich ineinander zu verhaken scheinen. Es ist zu sehen, dass brennende Wrackteile herabfallen und eine große schwarze Rauchsäule vom Boden aufsteigt. 

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In den Videos ist zu sehen, dass sich nach dem Zusammenstoß vier Fallschirme öffneten. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Piloten die abstürzenden Maschinen verlassen konnten.

Offizielle Informationen ausständig
Bislang gibt es von offizieller Seite keine genauen Angaben zu den Hintergründen des Unfalls. Auch über mögliche Verletzte oder den genauen Zustand der Piloten liegen noch keine gesicherten Informationen vor.

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