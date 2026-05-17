Platzsturm! Wilde Szenen sorgen für Spielabbruch

Wilde Szenen Sonntagabend in Frankreichs Ligue 1: Nach dem bereits feststehenden Abstieg des FC Nantes stürmten Chaoten den Platz und sorgten so für einen Spielabbruch gegen Toulouse.
Erst durchbrachen die vermummten Ultras die Absperrung, dann stürmten sie mit Stangen bewaffnet in Richtung Mittelkreis. Immerhin: Die Einsatzkäfte waren rasch zur Stelle und drängten die rund hundert Chaoten wieder hinter das Tor.
Wilde Szenen im Video:
Der Schiedsrichter unterbrach die Partie erst, musste sie nach einigen Minuten des Zuwartens dann aber doch abbrechen.
Besonders bitter: Für den 74-jährigen Trainer Vahid Halilhodžić war es das letzte Spiel seiner Karriere, weshalb er an der Seitenlinie in Tränen ausgebrochen war.
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