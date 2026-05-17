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Platzsturm! Wilde Szenen sorgen für Spielabbruch

Fußball International
17.05.2026 23:03
(Bild: Krone KREATIV/AFP/SEBASTIEN SALOM-GOMIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Wilde Szenen Sonntagabend in Frankreichs Ligue 1: Nach dem bereits feststehenden Abstieg des FC Nantes stürmten Chaoten den Platz und sorgten so für einen Spielabbruch gegen Toulouse.

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Erst durchbrachen die vermummten Ultras die Absperrung, dann stürmten sie mit Stangen bewaffnet in Richtung Mittelkreis. Immerhin: Die Einsatzkäfte waren rasch zur Stelle und drängten die rund hundert Chaoten wieder hinter das Tor. 

Wilde Szenen im Video:

Der Schiedsrichter unterbrach die Partie erst, musste sie nach einigen Minuten des Zuwartens dann aber doch abbrechen. 

Besonders bitter: Für den 74-jährigen Trainer Vahid Halilhodžić war es das letzte Spiel seiner Karriere, weshalb er an der Seitenlinie in Tränen ausgebrochen war.

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