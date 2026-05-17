Frankfurt trennt sich von Trainer Albert Riera

Eintracht Frankfurt hat sich nach nur dreieinhalb Monaten mit sofortiger Wirkung von Trainer Albert Riera getrennt. Das gab der deutsche Fußball-Bundesligist am Sonntag, einen Tag nach dem 2:2 gegen den VfB Stuttgart in der letzten Runde und der verpassten Europacup-Qualifikation, bekannt.
„Nach intensiven Gesprächen sind wir gemeinsam zu der Entscheidung gekommen, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden“, so Sportvorstand Markus Krösche. „Albert Riera hat die Mannschaft in einer schwierigen Phase übernommen und sich mit großem Fleiß und hohem Engagement in den Dienst von Eintracht Frankfurt gestellt. Albert und sein Team haben uns durch ihre akribische Arbeit zudem wertvolle Impulse gegeben, wofür wir uns ausdrücklich bedanken möchten. Gleichzeitig sind wir nach einer offenen und ehrlichen Analyse der sportlichen Entwicklung zu dem Schluss gekommen, dass wir zur kommenden Saison einen anderen Weg einschlagen möchten. Wir wünschen Albert Riera sowie Pablo Remon Arteta und Lorenzo Dolcetti für ihre private und berufliche Zukunft alles Gute.“
Riera: „Der Klub und ich haben einvernehmlich entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden. Ich übernehme als Trainer die Verantwortung für die sportlichen Ergebnisse, und mein einziger Fokus lag in dieser Zeit darauf, die Mannschaft zu verbessern und erfolgreich zu machen.“
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