Gilgeous-Alexander wieder wertvollster Spieler

Gilgeous-Alexander, Spitzname „SGA“, hatte die Trophäe bereits in der vergangenen Saison gewonnen und führte die Thunder im ersten Jahr nach der Meisterschaft zu 64 Siegen. Vor dem 27-Jährigen hatten in diesem Jahrhundert auch Jokic, Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, zweimal LeBron James, Steve Nash und Tim Duncan in aufeinanderfolgenden Spielzeiten die Trophäe erobert. Es ist die achte Saison in Serie, in der kein gebürtiger Amerikaner den begehrten Titel in der besten Liga der Welt gewinnt.