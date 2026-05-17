John Travolta irritiert mit außergewöhnlichem Look

So manch einer hat sich beim Anblick von John Travolta in Cannes vermutlich verwundert die Augen gerieben. Der Hollywood-Star überraschte bei den Filmfestspielen gleich mehrmals mit einer französischen Kopfbedeckung.
Die Goldene Ehrenpalme für sein Regiedebüt „Propeller One-Way Night Coach“ hat John Travolta am Freitag im schwarzen Dreiteiler mit weißem Hemd entgegengenommen. Zu diesem eher unauffälligen Outfit wählte der Hollywood-Star Accessoires, die seine Fans zum Staunen brachten.
Travolta trug eine beige Baskenmütze am Kopf und eine goldgerahmte Brille auf der Nase, seinen Bart trug er braun und akkurat gestutzt. Fans munkelten, dass Travolta bei der Farbe seines Bartes nachgeholfen hatte.
Über den roten Teppich schritt der 72-Jährige mit seiner Tochter Ella Bleu Travolta (26), die im Film ihres Vaters eine Flugbegleiterin spielt. Ella bestach mit einem schwarzen bodenlangen Kleid und Diamanten.
Und gleich nocheinmal
Am Samstag erschien Travolta zu seinem Fototermin für seinen neuen Film von Kopf bis Fuß in Schwarz. Er trug zu einer schmal geschnittenen Hose und einem Samthemd wieder eine Baskenmütze, diesmal allerdings in Schwarz. Auch das Brillenmodell tauschte der Hollywood-Star aus, für den Fototermin entschied er sich für eine Brille mit dunklem Rahmen.
Travolta posierte fröhlich für die Kamera, auch Tochter Ella stand wieder vor der Linse. Sie trug ein weißes Kleid mit schwarzen Akzenten und dezenten Schmuck.
Schon bei seiner Anreise nach Cannes hatte Travolta eine Baskenmütze am Kopf:
Doch aller guter Dinge sind drei: Bei seiner Anreise nach Cannes trug Travolta ebenfalls schon eine Baskenmütze. In einem Instagram-Video mit Tochter Ella, das die beiden vor einem Flugzeug zeigt, präsentiert sich der Schauspieler ganz in Dunkelblau – natürlich ist auch die Baskenmütze auf seinem Kopf passend zum restlichen Outfit dunkelblau.
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