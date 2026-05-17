John Travolta irritiert mit außergewöhnlichem Look

Und gleich nocheinmal

Am Samstag erschien Travolta zu seinem Fototermin für seinen neuen Film von Kopf bis Fuß in Schwarz. Er trug zu einer schmal geschnittenen Hose und einem Samthemd wieder eine Baskenmütze, diesmal allerdings in Schwarz. Auch das Brillenmodell tauschte der Hollywood-Star aus, für den Fototermin entschied er sich für eine Brille mit dunklem Rahmen.