Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Filmfestival in Cannes

John Travolta irritiert mit außergewöhnlichem Look

Society International
17.05.2026 23:09
John Travolta mit seiner Tochter Ella Bleu Travolta am Samstag bei einem Fototermin für seinen ...
John Travolta mit seiner Tochter Ella Bleu Travolta am Samstag bei einem Fototermin für seinen neuen Film(Bild: AFP/VALERY HACHE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

So manch einer hat sich beim Anblick von John Travolta in Cannes vermutlich verwundert die Augen gerieben. Der Hollywood-Star überraschte bei den Filmfestspielen gleich mehrmals mit einer französischen Kopfbedeckung.

0 Kommentare

Die Goldene Ehrenpalme für sein Regiedebüt „Propeller One-Way Night Coach“ hat John Travolta am Freitag im schwarzen Dreiteiler mit weißem Hemd entgegengenommen. Zu diesem eher unauffälligen Outfit wählte der Hollywood-Star Accessoires, die seine Fans zum Staunen brachten.

Travolta trug eine beige Baskenmütze am Kopf und eine goldgerahmte Brille auf der Nase, seinen Bart trug er braun und akkurat gestutzt. Fans munkelten, dass Travolta bei der Farbe seines Bartes nachgeholfen hatte.

Travoltas Kopfbedeckung sorgte für Staunen.
Travoltas Kopfbedeckung sorgte für Staunen.(Bild: EPA/AURORE MARECHAL / POOL)

Über den roten Teppich schritt der 72-Jährige mit seiner Tochter Ella Bleu Travolta (26), die im Film ihres Vaters eine Flugbegleiterin spielt. Ella bestach mit einem schwarzen bodenlangen Kleid und Diamanten.

Gemeinsam mit seiner Tochter Ella Bleu Travolta ging der Hollywood-Star über den roten Teppich.
Gemeinsam mit seiner Tochter Ella Bleu Travolta ging der Hollywood-Star über den roten Teppich.(Bild: AFP/VALERY HACHE)

Und gleich nocheinmal
Am Samstag erschien Travolta zu seinem Fototermin für seinen neuen Film von Kopf bis Fuß in Schwarz. Er trug zu einer schmal geschnittenen Hose und einem Samthemd wieder eine Baskenmütze, diesmal allerdings in Schwarz. Auch das Brillenmodell tauschte der Hollywood-Star aus, für den Fototermin entschied er sich für eine Brille mit dunklem Rahmen.

Am Samstag tauchte Travolte mit einem völligen schwarzen Outfit auf.
Am Samstag tauchte Travolte mit einem völligen schwarzen Outfit auf.(Bild: AFP/SAMEER AL-DOUMY)

Travolta posierte fröhlich für die Kamera, auch Tochter Ella stand wieder vor der Linse. Sie trug ein weißes Kleid mit schwarzen Akzenten und dezenten Schmuck.

Schon bei seiner Anreise nach Cannes hatte Travolta eine Baskenmütze am Kopf:

Doch aller guter Dinge sind drei: Bei seiner Anreise nach Cannes trug Travolta ebenfalls schon eine Baskenmütze. In einem Instagram-Video mit Tochter Ella, das die beiden vor einem Flugzeug zeigt, präsentiert sich der Schauspieler ganz in Dunkelblau – natürlich ist auch die Baskenmütze auf seinem Kopf passend zum restlichen Outfit dunkelblau.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
17.05.2026 23:09
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
279.106 mal gelesen
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
191.618 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Wien
Kirchen-Affäre: Dompfarrer Fabers langer Abschied
161.513 mal gelesen
Krone Plus Logo
Wiens neuer Erzbischof Josef Grünwidl führt diskrete Gespräche auch über den kirchlichen ...
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
1905 mal kommentiert
Wirtschaft
„Klares Eigentor“: Harte Kritik an Paketsteuer
982 mal kommentiert
Bei Bestellung – aber auch Retournierung – fällt künftig die neue Abgabe an.
Innenpolitik
Rosenkranz senkte Catering-Kosten um 480.000 Euro
761 mal kommentiert
Der „Rosenkranz-Effekt“: Der Rotstift wurde bei vielen „Extras“ angesetzt. 
Mehr Society International
Filmfestival in Cannes
John Travolta irritiert mit außergewöhnlichem Look
Wegen Verletzung
Hollywood-Ikone Streisand kommt nicht nach Cannes
Juwelen und Mega-Glam
ESC‑Göttin Swarovski: Jeder Look ein Volltreffer!
ESC-Herzschlagfinale
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
Mega-Auftritt!
Host Victoria Swarovski glänzte im Millionen-Look
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf