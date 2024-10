Mit 41 Jahren schon reif für Nachtgastro-Pension

Zwei Jahrzehnte sind genug. In Wels will Tausendsassa Patrick Balange den Hut auf die Nachtgastro draufhauen. Er sucht einen neuen Besitzer für seine Lokale am Welser Stadtplatz. Bemerkenswert: Den Abschied aus der Szene plant er, obwohl das Geschäft nach einer längeren Talfahrt wieder recht gut läuft.