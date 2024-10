So gefährlich sind toxische Altbestände an Schulen

Die Evakuierung einer HTL in Mödling mit 3500 Kindern hat Dienstagvormittag Lehrer, Schüler und Feuerwehrleute gleichermaßen in Aufregung versetzt. Gefundene Pikrinsäure war der Auslöser für den Wirbel. Krone+ hat sich an österreichischen Schulen umgehört, welche Chemikalien dort gelagert werden und welchen Gefahren unsere Kids ausgesetzt sind.