Digitales Amt, Medizindaten: Das plant die Politik

„ID Austria“, digitale Ausweise und Behördendokumente, „grüner Pass“, Förderanträge im Netz, elektronische Gesundheitsakte – in den letzten Jahren wurde unsere Politik nicht müde, Amtswege und Staatsdienstleistungen zu digitalisieren. Doch nicht jeder kann mithalten, vor allem Ältere: Jeder fünfte über 65 lebt „offline“, weiß die Statistik Austria. Es geht eine Kluft durch die Gesellschaft, nicht nur bei IT-Kenntnissen, sondern auch bei der Akzeptanz digitaler Angebote – Stichwort: Datenschutz. Manch einer fordert ein verbrieftes Recht auf „analoges Leben“. Was sagen die wahlkämpfenden Parteien zu diesen Themen? Wie soll der digitale Staat Internetverweigerer mitnehmen? Krone+ hat nachgefragt – und recht unterschiedliche Standpunkte in Erfahrung gebracht.