Das sagt „Pocker Face“ Simone zu Lugner-Villa-Zoff

Eva Glawischnigs und Dimitar Stefanins Interpretation von „Bring Me to Life“ als Paso Doble stieß auf gemischte Reaktionen in der Jury. Maria Angelini-Santner lobte die deutliche Öffnung und den Mut der ehemaligen Politikerin auf dem Parkett. Ross Antony stimmte dem zu und hob die „super durchdachte“ Choreografie sowie Glawischnigs „tolle Körperhaltung“ hervor. Balázs Ekker hingegen zeigte sich enttäuscht: „Paso Doble, das ist das Problem. Alles habe ich gekriegt, nur nicht den Paso Doble“, urteilte er und ließ damit seine Erwartungen an den traditionellen spanischen Tanz unerfüllt.