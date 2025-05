Grabher gestoppt! Die Titelchance lebt aber weiter

Nachdem die Dornbirnerin bei ihrem Achtelfinalerfolg gegen Anna-Lena Friedsam (D) am Donnerstag erstmals nach 36 gewonnen Sätzen in Serie einen Durchgang abgeben musste, erwischte sie im Viertelfinale gegen Mona Barthel (D/WTA-Nr. 207) einen besseren Start. So konnte sie der ehemaligen Nummer 23 der Welt konnte gleich das dritte Aufschlagspiel zum 3:2 abnehmen. Ein Vorteil, der allerdings nur kurz hielt, da der 34-Jährige das umgehende Rebreak gelang. Doch Julia, die zuletzt die Turniere in Santa Margherita di Pula (It), Koper (Slo) und Chiasso (Sz) für sich entscheiden konnte, ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und gewann Satz eins nach zwei weiteren Breaks souverän mit 6:3.