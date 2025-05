Auto fährt in Menschenmenge: Fahrer festgenommen

Bilder vom Tatort zeigen eine Mercedes-G-Klasse in der Stuttgarter Innenstadt. Vermutlich handelt es sich um jenes Fahrzeug, mit dem der mutmaßliche Täter am Freitagabend gegen 17.50 Uhr an einer stark befahrenen Kreuzung in eine Gruppe von Passantinnen und Passanten lenkte – direkt an einem Fußgängerübergang zur Stadtbahn-Haltestelle Olgaeck.