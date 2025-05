Horn darf nach Sieg noch vom Klassenerhalt träumen

Grün-Weißes Torfestival in Bregenz

Der Schwarz-Weiß Bregenz kassierte gegen Rapid II die sechste Niederlage in Folge, und die fiel mit einem 1:5 deutlich aus. Jovan Zivkovic schoss die jungen Rapidler nach 35 Sekunden in Führung, Furkan Dursun erhöhte in der 6. Minute und stellte in der 69. Minute via Elfmeter auf 3:1 für die Wiener. Beide Torschützen hatten im Vorjahr unter Trainer Robert Klauß auch bei den Profis Spielpraxis bekommen. Dazwischen hatte Mario Vucenovic für Bregenz getroffen. Mankan (74.) und wieder Zivkovic (76.) vollendeten den Rapid-Sieg.