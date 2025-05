„Bei einem Sieg hat Austria die besten Karten“

„Die Siege in der Mozartstadt sind besonders schön, weil es das schwierigste Pflaster in der Liga ist. Dort haben Erfolge noch mehr Gewicht, weil diese Punkte in der Regel nicht einkalkuliert werden“, meint Heinz Lindner. Der mit Austria 21-mal auf Salzburg prallte, dabei einiges erlebte. Der letzte violette Sieg bei den Bullen liegt sehr lange zurück. Am 21. September 2014 jubelten die Veilchen unter Trainer Gerald Baumgartner über ein 3:2. Die Gäste gingen dreimal in Führung, Omer Damari hatte das letzte Wort. Da stand Lindner noch selbst zwischen den Pfosten. Wie auch in der Saison 2009/10, als der 34-Jährige, der FC Sion im Sommer verlassen wird, gleich in seinem ersten Anlauf bei Salzburg ein unvergessliches 1:0 holte. Weil sich Zlatko Junuzovic im Duell (Schnick-Schnack-Schnuck) gegen Michael Liendl durchsetzte, so den Freistoß treten durfte und das Goldtor erzielte (91.). Am Ende wurde aber Salzburg (76) einen Zähler vor der Austria Meister.