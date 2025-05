Aufstiegs-Hit Ried gegen Admira ab 20.30 Uhr LIVE

„Spiel des Jahres“

Vier Runden vor Schluss trennt das Duo nur ein Punkt. Weswegen die Devise für beide lautet: Verlieren verboten! Womit sich die Aufstiegsaspiranten derzeit schwer tun. Die Südstädter sammelten in den letzten drei Partien nur einen Zähler, verloren zwei Partien in Folge. Während Ried am vergangnen Wochenende in Kapfenberg verlor, davor gegen Lustenau nicht über Remis hinaus kam. „Das wird das Spiel des Jahres“, weiß Coach Thomas Silberberger. „Wir haben viele Einzelgespräche geführt. Einiges spielte sich zuletzt im Kopf ab“, flattern im Titelkampf die Nerven. „Das ist in vielen Topligen derzeit nicht anders. Wir müssen 100 Prozent reinhauen, dürfen keine Angst vor Fehlern haben.“ Sprich: Alles, was die Südstädter eigentlich heuer so stark machte. Die „aufgezuckerte“ Kulisse sei kein Nachteil. „Genau für solche Duelle wirst du Fußballer! Ich hab es als Spieler geliebt, wenn das ganze Stadion gegen dich ist. Das war immer richtig motivierend.“